Lavori urgenti: addio alle pericolose buche in Viale Montegrappa

Disagi in vista, nella giornata di lunedì, per gli automobilisti che percorrono quotidianamente Viale Montegrappa a Lecco. Sono infatti in programma lavori urgenti di risanamento del fondo stradale, con conseguente riasfaltatura nel tratto tra Corso Promessi Sposi e Via Tagliamento.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori, dalle 8.30 di lunedì 15 ottobre fino alle 12 di sabato 20 ottobre è istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Promessi Sposi e via Tagliamento limitatamente alla direttrice che conduce da via Tonale a via Tagliamento. Sarà garantito l'accesso alla scuola, ai residenti e alle attività commerciali da viale Redipuglia a via Tonale.