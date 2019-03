L'assessore regionale Lara Magoni in visita ai tesori della Valle San Martino

«La Valle San Martino è un territorio strategico per Regione Lombardia. Una realtà importante, a cavallo tra le provincie di Lecco e Bergamo, dove il turismo religioso e i percorsi lenti sono il fiore all'occhiello e possono rappresentare un volano determinante per lo sviluppo economico locale».

Questo il messaggio lanciato da Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in visita oggi in Valle San Martino. Dopo la tappa di Cisano Bergamasco, l'assessore ha visitato il Collegio di Celana a Caprino e la parrocchiale di San Gregorio con il piccolo museo che raccoglie importanti testimonianze di Papa Giovanni XXIII. Successivamente il passaggio alla Chiesetta Romanica di Santa Margherita a Monte Marenzo, la visita al borgo di Casarola a Torre de' Busi, alla chiesa di San Defendente a Favirano e, infine, al monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.

«Il mio impegno come assessore è volto alla valorizzazione dei piccoli borghi e di località meno conosciute al grande pubblico - ha detto Lara Magoni - proprio per questi motivi, sono convinta che le realtà territoriali della Valle San Martino abbiano una notevole potenzialità turistica, con luoghi bellissimi e dal sicuro fascino attrattivo. La Lombardia presenta notevoli eccellenze turistiche, dai laghi alle montagne, dalle città d'arte ai paesaggi mozzafiato: ebbene queste terra, che abbraccia due provincie come Bergamo e Lecco, permette di scoprire e apprezzare itinerari dalla grande valenza culturale e religiosa, improntati alla presenza di Papa Giovanni XXIII, e legati alla visita di castelli e fantastiche dimore nella zona pianeggiante.Senza dimenticare i percorsi ciclabili del Lecchese, che permettono la scoperta di un territorio dall'alta valenza naturalistica grazie a un turismo lento e alla portata di tutti. Un potenziale - aggiunge l’assessore regionale al Turismo - che può essere espresso appieno grazie anche alla collaborazione tra le istituzioni e le forze imprenditoriali, economiche e sociali del territorio: Valle San Martino sono convinta che saprà cogliere appieno un'opportunità così importante, vista anche la vicinanza con Milano e le principali vie di comunicazione che le permettono di essere appetibile anche per un escursionismo giornaliero».

Tra le autorità impegnate ad accogliere Lara Magoni in questo tour della valle San Martino i sindaci Eleonora Ninkovic (Torre De’ Busi) e Andrea Previtali (Cisano) oltre al vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi, quest'ultimo ad attenderla nel santuario del Lavello insieme all'assessore Luca Caremi e ai Consiglieri comunali Eleonora Rigamonti e Daniele Butti.

Da segnalare che a Torre De' Busi l’assessore regionale ha fatto visita anche alla storica Bottega di Favirano - nella foto sopra con i titolari, il sindaco Ninkovic e gli assessori - attiva da ben 66 anni sul territorio grazie all’impegno della famiglia Valsecchi-Rigamonti.

Gallery