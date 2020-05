Aste pubbliche, il Comune di Lecco vende due terreni

Come stabilito dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2020-2022, approvato dal Consiglio comunale con il Documento unico di programmazione 2020-2022 nel dicembre del 2019, il Comune di Lecco ha messo in vendita due lotti di terreno di sua proprietà.

Il primo si trova in via Achille Grandi ed è attualmente concesso in diritto di superficie all'Ente scuola professionale edile (Espe) per la realizzazione del relativo edificio scolastico. Il terreno ha una superficie catastale complessiva di circa 3.525 metri quadrati e un valore posto a basa d'asta di 70mila euro (l'edificio scolastico che sorge sul terreno non è oggetto di alienazione).

Il secondo lotto riguarda una porzione di terreno sita in via Lusciana di superficie pari a circa 175 mq e con un valore minimo posto a base d'asta di 26mila euro.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 di lunedì 15 giugno, mentre l'apertura delle buste si terrà il giorno seguente in Sala consigliare a partire dalle 10 (terreno di via Achille Grandi) e dalle 11 (terreno di via Lusciana).

Per conoscere gli identificativi catastali dei due immobili e la loro destinazione urbanistica è necessario consultare i rispettivi bandi, mentre per effettuare eventuali sopralluoghi è possibile scrivere all'indirizzo: patrimonio@comune.lecco.it.