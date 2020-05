Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia dona ad Ats Brianza duecento pulsossimetri

Un importante dono per gestire al meglio l'emergenza Covid-19. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ha consegnato infatti ad Ats Brianza duecento pulsossimetri.

Gli stessi apparecchi verranno distribuiti ai medici sul territorio (medici di medicina generale, pediatri, medici di continuità assistenziali e medici Usca) per il monitoraggio dei pazienti con problematiche relative al Covid-19 assistiti a domicilio. In questo modo sarà possibile rilevare in tempo eventuali complicanze polmonari attraverso la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Casazza: «Strumento di grande utilità»

Il direttore generale dell'Agenzia di tutela della salute Silvano Casazza evidenzia: «Ringraziamo l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia per quest'importante donazione che va ad arricchire la presa in carico dei pazienti del nostro territorio, attraverso uno strumento che si è rilevato di grande utilità per rilevare precocemente eventuali complicanze e che quindi permette di intervenire rafforzando la medicina territoriale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dario Funaro, I° Capitano e segretario dell'Unuci Monza e Brianza. ha commentato così: «Un piccolo dono per essere presenti sul territorio in questo particolare momento storico. È il frutto di una raccolta fondi estesa a tutto il territorio regionale che ha portato 250 ossimetri e quattro respiratori polmonari in altre province della Lombardia».