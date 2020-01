Dai corsi di pasticceria alla festa di San Valentino: febbraio ricco d'iniziative con l'Auser Olginate

Anche febbraio sarà un mese ricco di iniziative per l'associazione Auser di Olginate. Come reso noto da Luciano Redaelli, una delle colonne del sodalizio, le attività spazieranno dalla festa dei compleanni alla ricorrenza di San Valentino, dall'incontro con l'esperto dei servizi domestici alla tombola a scopo benefico per sostenere l'hospice di Airuno.

Anche gli appuntamenti delle scorse settimane (vedi foto sopra scattata nella sede di piazza Roma) hanno riscosso molta partecipazione. Ecco il programma di febbraio.

Mercoledì 12 febbraio alle ore 15 - Incontro con l’esperto dei Servizi di Sicurezza ambientali dottor Augusto Piazza, sul tema: “I rischi domestici derivanti dall’uso di gas, elettricità, ecc...”

Giovedì 13 alle ore 12.30 - Pranzo per festeggiare San Valentino e Festa dei Compleanni del mese. I partecipanti si ritroveranno al Ristorante “Lavello” di Calolzio. Iscrizioni entro il 10 febbraio. Il costo del pranzo è di 15 euro per i soci e 20 per i famigliari.

Domenica 16 alle ore 16 - Il gruppo “Chitarre Auser” si esibirà presso la casa di riposo di Olginate.

Lunedì 17 alle ore 14 - Inizia, in collaborazione con il Circolo Arci, il corso di pasticceria a cura del maestro pasticciere Roberto Del Negro.

Mercoledì 19 alle ore 15 - Tombola il cui ricavato andrà a favore dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno.

Sabato 29 febbraio - “Cena di Carnevale in sede Auser” col seguente menu: 1° piatto a scelta, salumi e formaggi, dolce, bevande, spumante e caffè. Poiché il numero di posti è limitato a 48 gli interessati sono pregati di prenotarsi al più presto, comunque non oltre il 26 febbraio. Il costo della cena è di 15 euro per i soci e di 18 per i famigliari. All’iscrizione si versano 10 euro di caparra.

Sempre questo mese i pensionati dell'Auser Olginate torneranno inoltre a “divertirsi” con una serie di corsi che stanno riscuotendo interesse e apprezzamenti. Si tratta delle lezioni di: 1) Riattivazione della memoria, 2) Informatica, 3) Inglese, 4) Chitarra e 5) Pasticceria.