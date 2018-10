Raccolta differenziata, "boom" a Ballabio: +10% in un solo anno

Successo delle politiche ecologiche a Ballabio: i dati di Silea presentati venerdì scorso in Provincia a Lecco, riguardanti il 2017, attestano il balzo in avanti ballabiese, con 10 punti percentuali in più di raccolta differenziata conseguiti in un solo anno. A Ballabio la raccolta differenziata raggiunge, infatti, il 74,8% sul totale dei rifiuti, contro il 64% dell'anno scorso. Si tratta di quasi 18 punti percentuali in più dal 2010, quando la raccolta differenziata arrivava al 57%.

Grazie al suo 74,8%, Ballabio primeggia di gran lunga su tutti i comuni della Valsassina e si attesta tra i più virtuosi "ricicloni della provincia": Lecco, ad esempio, è al 65,4% mentre Barzio non va oltre il 50,8%. Risultato che farà ottenere a Ballabio un consistente premio da parte di Silea.

«Per questo successo - afferma Alessandra Consonni - voglio, come in passato, ringraziare i concittadini per il civismo dimostrato: la stragrande maggioranza dei ballabiesi ha aderito ai cambiamenti introdotti dall'amministrazione comunale, dal secchiello giallo alla raccolta porta a porta del vetro, alla messa al bando del sacco nero, sino alla maggior disciplina nei conferimenti nel centro di raccolta. A questo proposito vorrei sottolineare come i ballabiesi non si lascino condizionare da vane polemiche quando si verificano gli iniziali classici disguidi a causa dell'introduzione di nuovi servizi e cambiamenti, ma, da persone serie e concrete, puntino a ottenere sempre migliori risultati per sè e per il proprio paese: questo è il maggior incentivo a lavorare per crescere ancora. Un grazie anche a Silea che premia ancora il nostro paese».

Simonetti: «Sposteremo la stazione ecologica»

«L'importante risultato ottenuto nella raccolta differenziata - commenta Stefano Simonetti, assessore a Ecologia, Politiche ambientali e Valorizzazione del territorio - dimostra che anche Ballabio offre il suo piccolo-grande contributo per partecipare al benessere del pianeta. Questa encomiabile sensibilità dei ballabiesi ci sprona a compiere scelte complesse e coraggiose come lo spostamento della Stazione ecologica, per dotare il paese di una struttura finalmente sicura al 100%, pienamente agibile e più efficiente che permetterà di migliorare ancora il già elevato standard raggiunto grazie alla collaborazione di tutti».