Il Comune di Ballabio manda i ragazzi a "fare il soldato"

Originale proposta a Ballabio. Il sindaco Alessandra Consonni ha concesso il patrocinio a "Studenti con le stellette… para pro vitae", iniziativa organizzata dalla omonima associazione con sede a Lurago d'Erba (Co) che si propone ogni anno di far provare ai giovani l'uniforme militare, di fare propri i valori delle associazioni d'arma e l'amor di Patria, arricchendo il loro bagaglio di esperienze e conoscenze, con possibilità inoltre di un nuovo orizzonte professionale.

I ragazzi e le ragazze che partecipano a questi corsi saranno protagonisti di momenti formativi teorici e pratici in materia di sicurezza stradale e personale, pronto soccorso, prevenzione dei reati e di fenomeni devianti, orientamento sul territorio, auto-protezione in caso di calamità naturali o atti terroristici e tanto altro anche in materia di istituzioni, polizia e forze armate.

Agli allievi saranno rilasciati gli attestati di frequenza per i corsi "Blsd Laico" e per aspirante volontario di Protezione Civile A0-01 da Areu-Aat Como e Regione Lombardia. Il prossimo corso in stile paramilitare, denominato "Onore", durerà da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre 2019, circa 80 gli ammessi. La quota d'iscrizione è di 300 euro e comprende: assicurazione infortuni e Rc, costi per la giornata alimentare e l'alloggio, tuta mimetica, anfibi e copricapo, trasporti e ingressi per visite d'istruzione. Le iscrizioni per il prossimo corso dovranno pervenire entro il 30 marzo 2019, la modulistica è scaricabile dal sito internet: www.studenticonlestellette. info.

«Invito i giovani ballabiesi a partecipare»

«Ho concesso molto volentieri il patrocinio gratuito del Comune di Ballabio a questa edificante attività - commenta Alessandra Consonni - che ha lo scopo di avvicinare ai ragazzi il senso della nobile missione di servire in divisa la propria terra, instillando i valori che formano l'uomo e che appartengono al patrimonio della vita militare: coraggio, onore, disciplina, spirito di sacrificio. Ho saputo che, negli anni scorsi, giovani di Ballabio hanno partecipato ai corsi di studenti con le stellette e, accordando il patrocinio, ho inteso riconoscere l'importanza dell'attività svolta da questa organizzazione e promuoverne l'attività. Invito, pertanto, i ragazzi ballabiesi a partecipare ai corsi, certa che faranno tesoro di una valida esperienza, utile alla loro crescita».