Ballabio, installato un nuovo ponte pedonale sulla Provinciale

Ballabio per la sicurezza dei pedoni. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori di sostituzione del ponticello pedonale sulla via Provinciale. Il manufatto era stato chiuso in seguito a sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale che ne aveva constatato la pericolosità. Appena iniziato l'intervento, le condizioni della struttura hanno rivelato uno stato di deterioramento e precarietà maggiore del previsto, rendendo necessaria la definizione di un nuovo progetto e un successivo iter di assegnazione dei lavori.

«Il progetto iniziale - spiega il vicesindaco Giovanni Bruno Bussola - prevedeva un intervento di manutenzione, seppur con ampie sostituzioni delle parti degradate. Una volta rimosse le placche di ferro che coprivano le travi in legno c'è stata la sconcertante sorpresa: il legno era praticamente scomparso, e la struttura poggiava, in maniera del tutto effimera, sulle stesse coperture metalliche. Dall'ipotesi di manutenzione si è dunque

passati alla necessità della completa sostituzione della struttura, e oggi possiamo finalmente contare su un ponte pedonale del tutto nuovo, finalmente in grado di garantire il massimo della sicurezza a chi lo attraversa».

