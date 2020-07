Iniziata la sanificazione quotidiana, a Ballabio riaprono le aree gioco

Riaprono le aree gioco di Ballabio dopo l'emergenza covid. In linea con le disposizioni di Governo e Regione, il sindaco Alessandra Consonni ha infatti disposto, tramite apposita ordinanza, la fine del divieto di accesso alle aree gioco per bambini nei parchi comunali. Il provvedimento è stato reso possibile grazie alle nuove misure anti coronavirus che consentono la ripresa delle attività ludiche a condizione che il Comune proceda alla sanificazione quotidiana delle attrezzature messe a disposizione dei bambini. E così è stato.

«Durante la scorsa settimana - spiega Alessandra Consonni - sono stati eseguiti passi e procedure necessarie per l'attivazione della sanificazione quotidiana dei giochi, quindi abbiamo affidato l’incarico a una ditta specializzata, per l'esecuzione dell'intervento di sanificazione prima dell'apertura dei parchi dove sono presenti queste aree attrezzate».

Il Comune di Ballabio, con i suoi tre parchi, offre opportunità di svago non solo per bambini e ragazzi, ma anche per i frequentatori adulti. Come ricordato dal primo cittadino, il Parco Grignetta è dotato di area giochi per bambini con relative attrezzature; palco per spettacoli; baita in legno per feste, incontri, eventi; cucina attrezzata a supporto di feste ed eventi; zona wifi free; area giochi a carattere musicale per bimbi. Il Parco Due Mani è invece provvisto di campo di calcetto; campo di pallacanestro; area tennistavolo; palestra di arrampicata conclusa e di prossima inaugurazione; area cani recintata; area gioco calcio con porte; struttura per eventi e per mercato agricolo coperto. Anche nel Parco della Villa Municipale è presente un'area attrezzata con giochi per bambini.

«Fino almeno al 10 luglio restano proibiti per disposizione regionale gli sport di contatto, quindi non è possibile utilizzare i nostri campi di calcetto e pallacanestro - conclude il sindaco - Da marzo il prefetto di Lecco ha sollecitato la chiusura dei parchi, sino a quel momento l'Amministrazione comunale aveva provveduto all'ordinaria e quotidiana cura con i propri operatori per queste aree frequentate da numerosissime persone, spesso provenienti anche da altre località. Ora confidiamo che disposizioni di organi superiori, alle quali ci siamo sempre attenuti per tutelare la salute pubblica, consentano di far tornare quanto prima in piena attività tutte le nostre belle e apprezzate strutture».