I bambini in visita al municipio di Ballabio

Gli alunni della scuola dell'infanzia di Ballabio in visita natalizia al sindaco e al personale del Comune. I corridoi, le stanze e il parco della Villa Municipale si sono così animati della una gioiosa presenza di 23 bambini condotti dalle maestre Laura, Simona e Paola. Accolta all'ingresso dal sindaco Alessandra Consonni e dal vice sindaco Giovanni Bruno Bussola, la festosa comitiva ha iniziato la visita dalla dependance comunale, dove sono situati Polizia Locale e Settore tecnico-logistico.

Nei locali della vigilanza è stato possibile vedere il moderno sistema di telecamere che consente anche di osservare in diretta il traffico automobilistico in alcuni "punti sensibili" del paese, nonchè assistere all'attivazione di sirena e lampeggiante dell'auto di servizio. Non meno interessante la dotazione degli stradini comunali, con i mezzi che consentono agli operatori di agire efficacemente in ogni situazione "critica", dalle manutenzioni urgenti di ogni genere agli interventi per neve o ghiaccio.

Quindi alunni e maestre, sempre accompagnati da sindaco e vice, sono entrati in municipio portando il loro saluto in tutti gli uffici. Nello studio del sindaco lo scambio dei regali. Alessandra Consonni ha consegnato ai bambini un mangiatoia per uccellini da appendere nel giardino della scuola, ricevendo un addobbo natalizio (poi collocato sull'albero del Comune) e un cartoncino con queste parole: "Ballabio è un paese gentile nell'aria c'è un dolce profumo, caldo e avvolgente, è la sensazione che prova tutta la gente. Le parole cortesi e i gesti d'amore, allargano il sorriso e riempiono il cuore. Auguri di Buon Natale dalla Scuola d'infanzia Pianeta Bimbi". Dunque, un edificante spirito natalizio per la visita dei piccoli alunni che, infatti, si è un conclusa con un momento di raccoglimento davanti al presepe allestito nell'atrio della Villa Comunale.

«Ringrazio - commenta il sindaco Alessandra Consonni - insegnanti e bambini della scuola d'Infanzia per la visita, il dono e le belle parole che dedicano a Ballabio paese gentile, dove si respira un profumo di dolcezza: le rivolgo a mia volta ai loro genitori e a tutti i concittadini. Ho sempre pensato che i bambini abbiano qualcosa da insegnarci e ne ho avuto la prova più amabile. Buon Natale!».

