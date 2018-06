Firma lecchese sulla nuova auto di Balotelli, che fa capolino in città

Piaccia o meno, Mario Balotelli fa sempre notizia. E, quindi, fa notizia anche che il noto giocatore del Nizza (Francia), ma in procinto di rientrare in Italia (sarebbe nel mirino del Napoli), abbia fatto capolino a Lecco in questi giorni. Motivo? Un'auto affidata a Pasquale Esposito, titolare di EvoSound, in via Montelungo, da ormai 13 anni.

Da qui sono passati tantissimi calciatori (Miccoli è spesso stato visto da queste parti, ma non sono mancati i vari Dybala, Keita, Obi, Acquah), personaggi del mondo dello spettacolo (Ballerina e Dj Spyne de "Lo Zoo", per citarne due) e rapper come Emis Killa, che hanno affidato alle mani del lecchese i propri bolidi, specialista nella personalizzazione tramite wrapping, metodo per rivestire la carrozzeria dell’auto utilizzando pellicole aderenti specifiche per personalizzare e proteggere l’auto dagli agenti atmosferici, che sta spopolando negli ultimi anni.

Balotelli, che con Esposito ha posato per una foto poi postata su Instagram, è stato avvistato al vicino "Caffè del Borgo", dove si è soffermato per una breve pausa e ha posato per qualche foto di rito.