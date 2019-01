Un sorriso contro il razzismo: i Pulcini 2008 del Foppenico a San Siro per Inter-Sassuolo

Un'esperienza meravigliosa, che resterà a lungo nella loro memoria. Sabato sera i piccoli giocatori della Polisportiva Foppenico, i Pulcini 2008, sono stati invitati con l'allenatore Alberto Rosa, lo staff e gli accompagnatori a San Siro a seguire Inter-Sassuolo, match di Serie A a porte aperte per i soli bambini delle scuole calcio dopo gli ormai tristemente noti fatti di cronaca di Inter-Napoli.

«È stata una bella esperienza, stupendo vedere San Siro pieno di bambini - commenta il responsabile del settore giovanile Dario Sibio - Il colpo d'occhio del primo anello era fantastico. Ci è stata data la possibilità di vedere in campo squadre di Serie A. Si può tifare Inter, Sassuolo o Milan, ma il calcio va vissuto col sorriso. Siamo andati con i bambini capendo che è la cosa giusta da fare in queste situazioni, un esempio per tutte le società e i tifosi: ci sta chiudere gli stadi e fare entrare soltanto i bambini».

All'incontro, terminato 0-0, hanno assistito in tutto 11mila bambini delle scuole calcio del territorio e i loro accompagnatori.