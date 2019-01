Dervio, pubblicato il bando per la gestione del chiosco

Dervio, al via il bando per la gestione del chiosco. Il responsabile dell'ufficio tecnico ha pubblicato sul sito del Comune il bando a procedura aperta per la locazione a uso commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande dell'immobile comunale in Viale degli Alpini 18, per la durata di sei anni rinnovabili. Gli interessati possono presentare la propria offerta entro le 12.30 del 20 febbraio 2019 secondo le modalità previste dal bando stesso scaricabile dall'albo pretorio online (atto n. 47).

Nel documento sono indicati tutti i documenti da presentare e i criteri per selezionare le offerte. Tra le richieste dell'Amministrazione Comunale, anche la chiusura notturna del vicino parco Boldona e dei relativi servizi pubblici.

La struttura di proprietà comunale adibita a chiosco-bar sita in Viale degli Alpini è infatti ritornata nella disponibilità comunale. Il Comune è stato costretto ad attivare le procedure relative alla reimmissione in possesso in quanto il soggetto concessionario, che a sua volta aveva concesso in affitto il locale alla società Barcelona Cafè, si stava rendendo inadempiente rispetto agli impegni economici previsti dalla originaria convenzione.

La struttura è stata restituita al Comune in discrete condizioni e pertanto è risultata idonea per essere concessa in locazione. «L'auspicio dell'Amministrazione Comunale - spiega il sindaco Davide Vassena - è che la struttura possa presto dispiegare nel modo più efficace possibile tutte le potenzialità che derivano dalla sua invidiabile posizione sul lungolago e dagli effetti della crescita esponenziale del fenomeno turistico in atto sul nostro territorio».