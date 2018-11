Bellano punta a riconvertire l'ex Cotonificio Cantoni ad albergo

Il Comune di Bellano, unico nella provincia di Lecco, partecipa al bando "Attract" proponendo come opportunità di investimento l'ex Cotonificio Cantoni, importante esempio di archeologia industriale che l'Amministrazione del sindaco Antonio Rusconi vorrebbe venisse in parte riconvertito a uso ricettivo, dotando il territorio di un'offerta alberghiera oggi inadeguata, a fronte di un crescente interesse turistico e, in parte, a Museo e centro polivalente di promozione delle tipicità agroalimentari e artigianali dell'area.

Gli interventi che saranno cofinanziati da Regione prevedono opere infrastrutturali di urbanizzazione e riqualificazione viabilistica, realizzazione di attività e strumenti di promozione e valorizzazione turistica del territorio, compreso il rifacimento di un sito web dedicato.