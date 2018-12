Barzio: lo spettacolo di piazza Leone tra neve e luci

E' uno spettacolo per gli occhi quello che vi raccontiamo grazie alle fotografie scattate a Barzio da Marco Ganassa. Nel corso della settimana che va verso la conclusione, difatti, la neve è caduta anche a bassa quota, imbiancando, oltre alla città, anche tutta la Valsassina. Creando, come si può vedere negli scatti che vi proponiamo, uno splendido effetto scenico in piazza Leone a Barzio, dove sono stati installati e accesi dei proiettori in occasione delle Festività che stanno per iniziare, che già avevano ben impressionato in occasione delle tradizionali "Corti".

Barzio spettacolare tra luci e neve (foto Marco Ganassa)

