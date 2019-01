Grande successo per la prima "apparizione" della Befana a Varenna. Invece di atterrare con la scopa sul sagrato della chiesa in Piazza San Giorgio, come avrebbe voluto la "tradizione", la vecchia signora si è calata dal campanile con funi e caramelle, dove ad aspettarla domenica pomeriggio c'erano i bambini con le loro famiglie che hanno partecipato alla funzione religiosa del pomeriggio.

E dopo aver distribuito dolci a tutti, la Befana è andata a nascondersi per le vie del paese, fino al saluto finale a base di cioccolata calda per tutti sotto i portici alla Riva Grande.

Gallery