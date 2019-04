I bambini imparano i valori della salute e della sicurezza sul lavoro

In occasione della giornata mondiale sulla salute e sicurezza, che cadrà il prossimo 26 aprile, gli alunni delle classi III dell'Istituto M.S. Luigi Vitali di Bellano e Lierna hanno partecipato il 15 aprile all'evento di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, promosso delegato all'Istruzione del Comune di Bellano e dal Gruppo Sfera Srl e che si è svolto presso il Palasole di Bellano.

«È stata una giornata davvero appassionante - spiega Clementina Leone, delegata all'Istruzione del Comune di Bellano - con gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo e grande attenzione. Siccome i nostri bambini sono i portatori di una nuova cultura sono stati coinvolti in un percorso di 12 tappe con laboratori didattici per imparare i valori della salute e della sicurezza ed ottenendo un attestato di leader in sicurezza».

Il progetto ha previsto diverse esperienze per toccare i vari aspetti della sicurezza, dall'importanza dell'igiene e i pericoli correlati, alla percezione dei rischi nella vita quotidiana, fino alla sicurezza alimentare e all'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ed estintori. Il tutto si è concluso con un lancio di palloncini a forma di cuore quale simbolo dell'amore per la sicurezza e come messaggio da diffondere».

«Crediamo molto in questo tipo di laboratori didattici per i nostri ragazzi - conclude Clementina Leone - che vanno a integrare il percorso scolastico con esperienze di grande valore utile per il proseguo della loro vita».

