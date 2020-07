La "Goletta dei laghi" tra Bellano e Dervio: pulizia anti plastica e sensibilizzazione green

Anche quest’anno la Goletta dei Laghi di Legambiente, la storica campagna estiva che da quindici anni si batte in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani, è approdata a Bellano. Per l'occasione, il circolo di Legambiente "Lario sponda orientale" ha organizzato oggi, sabato, una mattinata ricca di iniziative per risvegliare l’attenzione di cittadini e amministrazioni sull’importanza di preservare la naturalità e il libero accesso di alcuni luoghi significativi per la biodiversità e la bellezza paesaggistica della costa lariana.

Dalle 9.30 i volontari di Legambiente sono stati presenti in Piazza Tommaso Grossi con un banchetto per informare la popolazione e turisti sui temi e le iniziative associative. Alle 10 i cittadini sono stati coinvolti in un’azione che ha previsto la raccolta e la catalogazione dei rifiuti sulla spiaggia di Oro. «Non solo un’iniziativa di pulizia, ma una vera e propria azione di citizen science, per catalogare e valutare le caratteristiche dei rifiuti deposti sulla spiaggia» - spiegano i promotori dell'iniziativa green.

La scelta della spiaggia di Oro non è stata casuale: “Per una spiaggia naturale e pulita” era anche la scritta sullo striscione innalzato da Legambiente per manifestare la volontà di difendere e qualificare la piena naturalità di questa spiaggia, rimuovendo i rifiuti e sostituendo il materiale edilizio scaricato negli anni, con inerti idonei, tramite un accordo con l’UTR che consenta di utilizzare il materiale periodicamente drenato alla foce del Pioverna oltre alla necessità di attrezzare la spiaggia per una efficace raccolta differenziata dei rifiuti con appositi cestini e segnaletica.

Le iniziative organizzate dal circolo Lario Sponda Orientale presieduto da Costanza Panella

«Se la spiaggia del centro del paese, nella doppia versione gratuita e a pagamento, può soddisfare i gusti e le abitudini di una parte dei residenti e dei turisti, la spiaggia di Oro può continuare, migliorando, a offrire un’alternativa a chi, soprattutto nelle vicinanze, residente o di passaggio, apprezza il fascino dell’accostarsi al punto dove l’acqua lambisce la terra, semplicemente» - ha dichiarato Costanza Panella, presidente del circolo Lario sponda Orientale.

Successivamente i volontari di Goletta hanno fatto tappa a Santa Cecilia a Dervio per far visita a quello che era il “Fuset”, piccola oasi residua che ospitava uccelli acquatici e anfibi, ora diventata un approdo con alaggio annesso al porto turistico, che ha già invaso un ampio tratto di litorale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un’opera di cementificazione che ha sacrificato un prezioso sito riproduttivo del rospo comune, a cui ogni anno migliaia di giovani rospi, emersi dall’acqua al termine della metamorfosi, approdavano sulla terra ferma per iniziare la migrazione verso le vicini pendici montuose, tra mille ostacoli e strade da attraversare» hanno sottolineato gli esponenti dell'associazione ambientalista, tra cui Caterina Benvenuto di Legambiente Lombardia, portavoce regionale della Goletta dei Laghi, che ha aggiunto: «Considerata l’importanza ecologica delle popolazioni di rospo, che compiono lunghi e pericolosi spostamenti per raggiungere siti riproduttivi sempre più rari a causa della crescente artificializzazione delle sponde, si è arrecato un danno ecologico rilevante per l’intero comprensorio lacustre; un danno che avrebbe douto essere evitato con una rigorosa protezione del sito».

Gallery