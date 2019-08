Bellano e Mandello piangono il dottor Ugo Pugliese

Si è spento portando con se la sua vivacità intellettuale, l'impegno sociale, il bagaglio di conoscenze per la professione svolta con dedizione e impegno fino al pensionamento. A 79 anni Ugo Pugliese, ex dottore primario di ematologia all'Ospedale di Bellano negli anni in cui la struttura funzionava da nosocomio, è deceduto dopo una malattia lasciando molti ricordi accompagnati da un sentito cordoglio espresso da tanti amici e conoscenti ai suoi famigliari. Pugliese era conosciuto anche per la militanza nello Spi-Cgil, la Lega Pensionati di Mandello del Lario.

Chicca Zanetti, attuale segretaria lo ricorda cosi: «Sempre presente alle riunioni, agli incontri, era animato da grande entusiasmo legato alle sue idee di giustizia sociale». In questo contesto, l'amico Guido Tosi ripercorre quei momenti di vita che hanno da sempre contraddistinto il dottor Ugo: «Ci si trovava al lago, ai giardini, dove si parlava di svariati argomenti, dalla politica alla sua passione per la pesca. E di lui rammento le svariate volte in cui siamo andati a Roma, richiamati dalle Manifestazioni Nazionali a supportare le rivendicazioni della nostra categoria di pensionati». Uomo di sinistra, Pugliese aveva vissuto e convissuto con le trasformazioni di quel partito che sin dalla gioventù aveva incontrato e condiviso nelle idee e nelle scelte. Rispettoso comunque delle convinzioni avverse altrui, intavolava confronti sempre costruttivi frutto della sua intelligenza e dialettica di grande effetto.

Anche se fin da giovanissimo aveva lasciato la sua terra d'origine, la Calabria, parlava della "sua" città di Palmi con nostalgia. Alle 17 di oggi, sabato 3 agosto, verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Zeno a Mandello del Lario. Amici e conoscenti si uniranno al dolore dei famigliari: la moglie Anna con i figli Raffaella e Mauro e i fratelli di Ugo Pugliese, Walter e William.