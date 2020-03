Il Comune di Bellano distribuisce 5mila mascherine nel territorio

Il Comune di Bellano in aiuto della popolazione colpita dal virus Covid-19 e delle strutture del territorio.

L'Amministrazione del sindaco Antonio Rusconi ha infatti recuperato 5mila mascherine di tipo chirurgico che saranno distribuite gratuitamente nelle strutture sociosanitarie del territorio (istituto San Francesco, casa di riposo la Madonnina di Vendrogno, Residenza Villa Santa Maria e Istituto Sacra famiglia di Regoledo), dove «tanti bellanesi lavorano - spiegano dal gruppo di maggioranza "Bellano guarda avanti" - senza sosta al servizio dei degenti mettendo a rischio la propria salute».

La recente ordinanza del sindaco obbliga tutti i cittadini a indossare la mascherina all'ingresso degli esercizi pubblici. Nei prossimi giorni, grazie ai volontari del Soccorso alpino, ne verranno distribuite fuori dagli esercizi commerciali e altre saranno a disposizione dei pensionati che devono recarsi in posta e in banca per il ritiro di pensioni e prelievi (per garantire equa distribuzione verrà almeno inizialmente consegnata una mascherina per nucleo familiare).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una parte importante, ovviamente, è per gli operatori sanitari che quotidianamente intervengono sul campo contro l'epidemia: ulteriori 300 maschere del tipo Fftp2 saranno infatti destinate ai volontari del Soccorso Bellanese. «Un grande sforzo portato avanti con l’aiuto di molti in questi giorni, per aiutare a proteggere voi e gli altri» concludono dal Comune.