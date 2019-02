Trasferimento del Liceo Manzoni, il Bertacchi dice no «per motivi di sicurezza»

Il ricollocamento provvisorio delle classi del Liceo Manzoni per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza nell'edificio di Via Tommaso Grossi diventa sempre più un caso. L'ipotesi circolata nei giorni scorsi, un trasferimento con tanto di prefabbricati nel cortile interno del Bertacchi, dovrà essere valutata a breve da Provincia e Comune di Lecco, ma ha già incontrato un secco "no" da parte dei vertici della scuola interessata e una mozione del Collegio Docenti.

Il dirigente del Bertacchi, Raimondo Antonazzo, esprime il suo disappunto sull'ipotesi, e scrive al presidente della Provincia Claudio Usuelli, all'assessore provinciale all'Istruzione Marinella Maldini, all'ingegner Angelo Valsecchi e a Roberto Panzeri dirigente del Lavoro e Centri per l'impiego, al sindaco Virginio Brivio, agli assessori comunali all'Istruzione Clara Fusi e Corrado Valsecchi, al responsabile dell'Area 5 Luca Gilardoni, chiedendo un incontro urgente, così come ventilato dal Collegio Docenti e dalla Rsu.

«L'area oggetto dell'eventuale occupazione per le realizzazione delle nuove aule attraverso la collocazione di strutture prefabbricate - ha spiegato Antonazzo - risulta, a parere del sottoscritto e dell'Rspp dell'istituto, di difficile realizzazione. La stessa area è, infatti, utilizzata oltre che per attività didattiche anche e soprattutto come punto di raccolta in caso di emergenza, reale e simulata, per un totale di circa 1.500 persone (tra studenti e personale dell'istituto Bertacchi). Nella stessa area dovrebbero confluire, inoltre, in caso di emergenza reale anche gli studenti della struttura del Bovara, oltre agli ulteriori alunni ospitate nelle nuove aule. Risulta difficile comprendere come possa essere gestibile una reale evacuazione, durante la quale si dovrebbe avere il totale controllo di circa 2.500 persone, a fronte di una riduzione degli spazi a disposizione».

La mozione del Collegio Docenti del Bertacchi