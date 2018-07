Beyoncé e Jay-Z si concedono una gita romantica sul Lago di Como

Beyoncé e Jay-Z "paparazzati" a spasso sul Lago di Como. Secondo il sito justjared.com, infatti, la celebre coppia di cantanti ha trascorso un pomeriggio di riposo, questa domenica, nel nostro territorio, prendendosi così una pausa dal tour di "On the run II". Ospiti al resort Casta Diva di Blevio, sono poi saliti in motoscafo per cercare un po' di refrigerio dal caldo di questi giorni.

I due sono stati poi immortalati a passeggio, probabilmente dopo il classico shopping, scortati dalle guardie del corpo, mentre Jay-Z afferra, con un gesto premuroso, Beyoncé al braccio. Ieri sera la coppia si è esibita davanti a un folto pubblico a Milano. Ecco spiegato il motivo della gita domenicale sul Lario, un pomeriggio che Justjared non ha esitato a definire "romantico".