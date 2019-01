BikeUp, festival europeo della bicicletta elettrica, lascia Lecco e sceglie Bergamo

Lecco perde BikeUp, festival europeo dedicato alla bicicletta elettrice che per cinque anni ha stazionato nelle centralissime piazze della nostra città. Nonostante l'alto numero di accessi (trentamila persone), bike test (cinquemila) e di tour (trecento), dal 29 al 31 marzo la manifestazione si terrà a Bergamo. Cinquantotto i brand che erano stati presenti nel 2018, in grado di portari quasi trecento modelli di e-bike di fronte agli occhi dei visitatori.

Una perdita grave per il calendario estivo degli eventi in programma in città, di cui BikeUp era tra i perni fondamentali, al pari del soddisfacente e attesissimo Mercato Europeo.

BikeUp a Lecco: così nel 2018