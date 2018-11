"Born to climb", a Lecco l'arrampicata si fa con il cuore

È stato inaugurato nei giorni scorsi, con una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, "Born to Climb", ovvero "nati per arrampicare": un percorso di didattica inclusiva pensato per avvicinare bambini, adolescenti e giovani con disabilità visive alla pratica dell'arrampicata.

Il progetto, sostenuto dalla Cooperativa La Vecchia Quercia, in collaborazione con la Ragni di Lecco Asd e Consorzio Consolida Lecco, prevede un ciclo di incontri nei quali ragazzi ciechi e ipovedenti tra i 6 e i 17 anni e residenti in provincia di Lecco, potranno testare l'esperienza dell’arrampicata sportiva.

Istruttori Fasi qualificati

Ognuno avrà la possibilità di mettersi in gioco e affrontare le proprie "salite" in tutta sicurezza, insieme alla guida esperta degli educatori de La Vecchia Quercia e degli istruttori Fasi certificati, per i quali è prevista una formazione specifica. Un'iniziativa che promuove i benefici psicofisici dello sport in generale e, soprattutto, di questa disciplina che per sua natura spinge gli atleti a sfidare i propri limiti per arrivare sempre più in alto.

Con Born to climb l'arrampicata sportiva diventa così uno strumento di inclusione sociale: non solo incoraggia una propositiva competizione verso se stessi ma, allo stesso tempo, educa al confronto e alla fiducia verso gli altri, attraverso un processo educativo orientato all’integrazione.

L'Open Day

L'Open Day inaugurale, dedicato a ragazzi ciechi e ipovedenti tra i 6 e i 17 anni e alle loro famiglie, si è tenuto sabato scorso presso la palestra Ragni di Lecco Asd. Una giornata di sport e divertimento e un'occasione di incontro fra partecipanti e istruttori, per familiarizzare con il l'arrampicata, sperimentando in prima persona una prima vera "scalata verso la cima". Sport, ma anche socializzazione e avvicinamento per tutte le famiglie che, con entusiasmo, hanno accompagnato i ragazzi in questa nuova avventura.