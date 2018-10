Comuni e Regione Lombardia più vicini grazie all'Anci

«Quello che presentiamo oggi è un bel progetto che consentirà agli enti locali di avere un accesso

migliore ai fondi europei. Regione Lombardia è la regione europea più virtuosa, dopo il Baden Wurttemberg, nell'utilizzo dei fondi europei e di questo primato dobbiamo fare tesoro, facendo però in modo che anche gli enti locali lombardi possano accedere d'ora in avanti più facilmente e in maniera più diretta alle copiose risorse che l'Europa mette a disposizione».

Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l'avvio del progetto "Seav (Servizio Europa d'Area Vasta) Lombardia Europa 2020" presentato oggi a Palazzo Pirelli, e nato dalla collaborazione tra Regione, Anci Lombardia e Provincia di Brescia per attrarre e gestire fondi europei

attraverso l'attivazione di servizi gestiti con modalità innovative di cooperazione amministrativa, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio, il presidente di Upl Pier Luigi Mottinelli, il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea Massimo Gaudina e il direttore dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne e vicario del segretario generale di Regione Lombardia Pier Attilio Superti.

«Oltre all'attività per la formazione del personale - ha concluso Fontana - i Comuni avranno un'ulteriore opportunità per conoscere le normative e le modalità di accesso ai fondi. Dal prossimo 30 ottobre, infatti, Anci avrà a disposizione dei locali riservati all'interno di Casa Lombardia, la sede di Regione a Bruxelles. Un punto di riferimento al quale rivolgersi per ogni necessità che consentirà un rilancio del ruolo degli Enti locali nei quali Regione crede profondamente».