Cartacce e rifiuti trasformati in strumenti di cultura: ecco i burattini amici dell'ambiente

L'arte dei burattini come strumento per promuovere il rispetto dell'ambiente e la memoria. Il lavoro di Ana Lia Zamorano, maestra burattinaia originaria dell'argentina da oltre 20 anni residente a Monticello Brianza, è senza dubbio di grande interesse e attualità: le sue marionette sono infatti ricavate da materiale di scarto. Carte e rifiuti che vengono riciclati dando così nuova forma e colore alla materia, secondo il principio dell'economia circolare. Un modo per contrastare la società dello spreco, recuperando oggetti ai quali sono legati anche ricordi e attività umane che meritano di non essere dimenticate.

Il pubblico può apprezzare i "Burattini amici dell'ambiente" di Ana Lia a partire da oggi, sabato 23 febbraio, fino a domenica 2 marzo in una mostra allestita al museo della Seta di Abbadia, oltre a uno spazio a Bellano in occasione del Festival del libro dei ragazzi. Un'occasione importante per scoprire da vicino l'arte di Ana Lia, che oltre ad essere una bravissima burattinaia insegna spagnolo a Vimercate.

«Credo che oggi sia molto importante promuovere una cultura di attenzione all'ambiente, e io cerco di farlo con la mia professione - commenta Ana Lia, cresciuta nella città di Tucuman nel Nord dell'Argentina prima di trasferirsi a Parigi per laurearsi in Comunicazione e di stabilirsi in Italia, Paese del marito - Occorre educare tutti al recupero dei materiali, cercando di contrastare l'eccesso di consumismo che caratterizza la nostra società. Un oggetto viene usato e poi buttato. Tutto questo è sbagliato, occorre dare una nuova vita a ai materiali, capire che un bene può essere legato un ricordo. Farlo rinascere è utile sia da un punto di vista cultrale, sia ambientale. Difendere la natura che ci circonda significa difendere il nostro futuro. Io sono una maestra burattinaia - aggiunge Ana Lia Zamorano - Da qualche anno ho iniziato a realizzare burattini utilizzando plastiche, carta, legno, fibre. Ognuno di questi materiali può diventare naso, occhi, volto di questi burattini. Spero che in tanti vengano a visitare la mia mostra apprezzando il mio messaggio ambientalista».

