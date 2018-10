Morti in montagna, il Cai li ricorda insieme ai parenti delle vittime

Domenica 21 ottobre alle ore 10.00 uniti nella cappella del Sacro Cuore ai Piani dei Resinelli (LC) in ricordo di chi ha perso la vita per la passione verso la montagna, o per servizio o per soccorso e aiuto a chi in montagna aveva bisogno, vogliamo ricordare i loro nomi, i loro volti con la Santa Messa , presieduta dal cappellano di sezione Don Cesare Riva, accompagnata dai canti del Coro Cai Molteno, alla presenza di familiari ed amici che ancora, ricordando i loro cari, sentono la tristezza del distacco dai loro cari.

Nel pomeriggio si terrà la Castagnata presso la sede di via Puecher 6 Molteno.