Cambio al vertice della sanità regionale: spostato Cajazzo

Cambio al vertice della sanità lombarda. Luigi Cajazzo, ex capo di gabinetto in Questura a Lecco, in carica sulla poltrona di direttore generale del settore sanità della Regione dal maggio 2018, è stato spostato dal suo incarico a quello di vicesegretario generale della Regione con delega all'integrazione sociosanitaria.

Al suo posto, al comando del comparto sanitario in questa fase post-emergenziale, arriverà Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della sanità lombarda. La staffetta tra i due avverrà il prossimo 18 giugno.

Come riporta l'Ansa, Cajazzo avrebbe manifestato soddisfazione per il delicato e autorevole incarico offertogli dai vertici di Regione Lombardia, segno del riconoscimento del lavoro svolto finora. La certezza è che nelle prossime settimane l'ente ridisegnerà il sistema sanitario territoriale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dichiarazioni di Fontana

«Il dottor Luigi Cajazzo sarà al mio fianco, con l’incarico di vicesegretario generale della Regione, per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e della integrazione sociosanitaria - dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - Mi complimento con lui per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile. Durante il quale non si è mai risparmiato dimostrando grande professionalità. Sono sicuro che il suo apporto risulterà molto importante anche in questa nuova fase di lavoro. L'incarico di direttore generale dell’assessorato al Welfare sarà assunto, con una delibera che verrà approvata nei prossimi giorni, dal dottor Marco Trivelli al quale auguro fin da ora buon lavoro».