Limitazioni viabilistiche sul sovrappasso ferroviario della ex SS342

Importante provvedimento viabilistico della Provincia di Lecco sul sovrappasso della linea ferroviaria Lecco-Milano sulla SP ex SS342 "Briantea", nei comuni di Olgiate Molgora e Calco. Istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti (con massa superiore alle 33 tonnellate), con una serie di ulteriori limitazioni. Ciò è dovuto al progressivo deterioramento della struttura evidenziato dalle recenti prove di carico effettuate.

Il tratto in questione misura 300 metri, dal pk 26+500 e il pk 26+800, dalla rotatoria tra la ex SS342, Via Cornelio e Via Indipendenza nel comune di Calco, all'intersezione tra la ex SS342 e Via Stazione nel comune di Olgiate. Non solo vigerà il divieto per i mezzi sopra le 33 tonnellate, ma sarà obbligatorio un distanziamento minimo di 50 metri tra veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, e un limite massimo di velocità di 50 km/h.

L'ordinanza sarà in vigore dalle ore 15 di mercoledì 13 novembre 2019 e revoca la precedente, datata 22 maggio 2019, con la quale si istituiva il divieto per mezzi superiori alle 44 tonnellate.