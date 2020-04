L'abbraccio ideale di Calolzio a Ester per i suoi 100 anni

Sono tre i centenari residenti a Calolziocorte, e sono tutte donne. Lo ricorda l'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi che a nome dell'Amministrazione Ghezzi ha voluto esprimere pubblicamente gli auguri a una di loro, Ester Castellazzi, che proprio oggi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Un augurio, visto il periodo di restrizioni legate all'emergenza Coronavirus, che diversamente dai compleanni passati, il Comune ha potuto esprimere solo a distanza e tramite i mass media locali. Auguri ai quali si sono uniti anche personale e dirigenti della Rsa "Madonna della Fiducia" dove si trova la neo centenaria.

«Volevo segnalare a tutti una bella notizia: abbiamo una nonnina che compie 100 anni - ha fatto sapere Tina Balossi (nella foto sotto insieme al sindaco Marco Ghezzi) - Anche in questo periodo di emergenza caratterizzato da rapporti così limitati, i Servizi sociali del Comune continuano il loro lavoro e tutti insieme vogliamo, almeno idealmente, essere presenti anche ai momenti di gioia. Facciamo quindi i nostri più sentiti auguri alla signora Ester Castellazzi che oggi ha raggiunto le sue 100 primavere. Attualmente si trova presso la Rsa Casa Madonna della Fiducia di Foppenico. Nata a Carpiano in provincia di Milano, si è poi trasferita a Calolzio, prima nella frazione Pascolo, poi al Cornello - continua l'assesore ai Servizi sociali - Tutta la sua vita e le sue attenzioni sono state dedicate alla famiglia e al figlio Mariangelo. Oggi non ho potuto incontrare la signora Ester per un sorriso, un abbraccio, una stretta di mano. Ma, in rappresentanza dell'Amministrazione, ho provveduto alla consegna degli auguri presso la Rsa. I centenari calolziesi sono tre, e tutti e tre sono donne. Un abbraccio ideale a tutte loro».

Ester Castellazzi ha ricevuto - con le dovute protezioni individuali - anche gli auguri di medici e infermieri che si occupano di lei presso la struttura . Un sentito augurio al quale si sono idealmente uniti anche i dirigenti della Rsa.

Gli auguri di dirigenti e personale della Rsa

«Oggi la nostra signora Castellazzi Ester raggiunge il traguardo dei 100 anni - hanno fatto sapere gli operatori della Casa Madonna della Fiducia - Nostra ospite dal 2005, viene festeggiata da tutto il personale della Rsa. Originaria di Carpiano, nel 1980 si trasferisce a Calolzio. Donna premurosa, dal carattere dolce e mite, si è fatta ben volere da tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerla. Oggi, senza la pretesa di sostituire i famigliari, abbiamo sottolineato la felice ricorrenza consegnandole un piccolo dono ed un omaggio floreale regalatole dall'Amministrazione comunale alla quale vanno i ringraziamenti». Agli auguri si sono uniti l'arciprete don Giancarlo Scarpellini, don leone Maestroni, il direttore Ivano Venturini, e tutto il personale socio sanitario della Rsa.

«Appena possibile, con una festa, le mostreremo i volti sorridenti ora celati dalle mascherine»

«Come ogni giorno, ma oggi ancor di più, l'abbiamo "coccolata" proteggendola attraverso l'uso dei dispositivi necessari a tutelare una così giovane nonnina! Ci ripromettiamo di festeggiarla alla grande nel 2021 con un grande evento a cui tutti potranno partecipare mostrando finalmente dei volti sorridenti ora celati dalle mascherine!» - aggiungono medici e infermieri della casa di riposo.

Prima delle restrizioni causa Covid-19, l'Amministrazione aveva festeggiato con una delegazione altri anziani in occasione di compleanni significativi, sia presso la Rsa di Foppenico, sia nelle abitazioni.

