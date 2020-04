Calolzio, 30 chili di chiacchiere ai volontari impegnati nell'emergenza Covid

Ben 30 chili di chiacchiere per addolcire le giornate di impegno dei volontari che stanno operando a favore della popolazione nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Succede a Calolziocorte, dove la ditta che si occupa delle mense scolastiche ha deciso di effettuare questo significativo e originale omaggio ai gruppi che stanno collaborando attivamente alle iniziative coordinate dal Comune.

Le chiacchiere andranno in particolare a Volontari del Soccorso, Protezione civile, Caritas, Spazio Condiviso e comunità "Il Gabbiano".

«L'Amministrazione comunale ringrazia la Serist di Cinisello Balsamo, azienda che gestisce le mense scolastiche, per il gradito omaggio ricevuto - commenta Tina Balossi, assessore ai Servizi sociali di Calolzio - Si tratta di ben 30 kg di chiacchiere distribuite al personale comunale e alle associazioni coinvolte nell'emergenza Covid-19 che in sinergia stanno collaborando attivamente anche con il Comune, dedicando tempo alla solidarietà».

Attivato anche il servizio pasti a domicilio per over 70 e persone fragili

Tina Balossi ha inoltre reso noto che, proprio in collaborazione con la ditta Serist, è stato attivato il servizio "Pasti a domicilio" - da lunedì a venerdì - rivolto alle persone di oltre 70 anni di età e a chi si trova in difficoltà. Ulteriori informazioni in merito si possono trovare sul sito internet e sul canale telegram del Comune di Calolziocorte.