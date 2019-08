Calolzio, a nuovo il palazzetto dello sport e il campo di calcio

A nuovo il palazzetto dello sport del Lavello e il prato del vicino campo di calcio. In meno di tre mesi è stato completato il rifacimento della palestra dove giocano le squadre della Carpe Diem Basket e agli alunni delle vicine scuole superiori. Ad annunciarlo l’assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi e il vice sindaco Aldo Valsecchi che oggi pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici impegnati nei lavori. L’intervento è costato al Comune circa 150.000 Euro.

Il 13 settembre l'inaugurazione

«Come potete vedere in poco tempo abbiamo cambiato volto alla palestra rendendolo più bella, funzionale e sicura - ha commentato Gandolfi - Oltre alla sistemazione del tetto, che non era più impermeabile e presentava infiltrazioni d'acqua, è stato rimesso a nuovo il parquet di gioco, collocate le barriere laterali, ritinteggiati gli interni e rifatto il sistema idraulico degli spogliatoi. Siamo soddisfatti di quanto realizzato. Inaugureremo il nuovo palazzetto venerdì 13 settembre alle ore 18».

Novità inoltre per il vicino campo di calcio dell’Ac Calolziocorte dove giocano anche alcune squadre dell’Ac Victoria e della Polisportiva Foppenico. Il prato è stato completamente rizzollato con un nuovo manto erboso e la sistemazione di nuove panchine. Ma le novità per gli sportivi calolziesi, e soprattutto per i giovani, non fniscono qui. L’Amministrazione avvierà presto la progettazione per la nuova palestra della frazione di Sala che verrà costruita al posto della vecchia scuola primaria.

Gallery