Lutto a Calolzio, si è spento l'ex arciprete don Leone Maestroni

Si è spento questa notte in ospedale lasciando un grande vuoto nella comunità. Calolzio piange don Leone Maestroni, classe 1944, per 15 anni arciprete della parrocchia di San Martino Vescovo e dal settembre 2015 cappellano alla Casa di riposo "Madonna della Fiducia". Durante il suo impegno pastorale in città, oltre ai tanti compiti religiosi, don Leone si era occupato proprio della ristrutturazione e dell'ammodernamento della Rsa di Foppenico e aveva avviato insieme a don Matteo Bartoli e agli altri suoi collaboratori anche altri interventi in oratorio e nella parrocchia del centro città.

Nato il 13 luglio 1944 a Ponte San Pietro, nel 2000 aveva sostituito don Giacomo Locatelli dopo essere stato arciprete a Costa di Mezzate. Aveva ricoperto anche l'incarico di responsabile del Vicariato Calolzio Caprino dal 2003 al 2011. All'età di 71 anni era stato sostituito dall'attuale arciprete don Giancarlo Scarpellini.

Molti i messaggi e le attestazioni di cordoglio da parte dei fedeli calolziesi che hanno accolto con dolore la notizia della sua scomparsa arrivata proprio questa mattina. Appassionato e attento a tutti i compiti che la curia gli aveva affidato, con Leone era un grande conoscitore di storia e dei testi sacri.

«Grazie per quanto hai fatto per Calolzio, ti ricorderemo sempre con affetto» - è uno dei messaggi di ricordo scritti dai calolziesi. Tra le parole di chi lo conosceva bene anche quella di Valentino Mainetti, volontario in oratorio ed ex assessore: «Don Leone ascoltava sempre tutti, era disponibile e presente. Se c'era un problema lo affrontava a fondo per cercare una soluzione. Si confronava a poi decideva. Ha fatto tanto per la parrocchia e per la nostra città».