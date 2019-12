Tenda della solidarietà alpina la sera della Vigilia e il giorno di Natale

Dopo la polenta con le lenticchie cucinata all'asilo di Foppenico per una festa con bambini e insegnanti, gli alpini di Calolzio tornano a mobilitarsi in occasione delle festività natalizie. I volontari del gruppo "Pippo Milesi" guidati da Claudio Prati riproporranno come da tradizione la tenda della solidarietà alpina che verrà allestita la sera della Vigilia e nella giornata di Natale fuori dalla chiesa Arcipresbiterale del centro città e nei pressi di quella della frazione di Foppenico. Le offerte raccolte saranno destinate alla Lilt, la lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Bergamo. Nei giorni scorsi le penne nere hanno fatto visita anche ai nonni della Rsa "Madonna della Fiducia" per un momento di festa e allegria in vista delle festività. Poi è stata la volta della sucola dell'infanzia dove è arrivato anche Babbo Natale, fino al sostengo all'iniziativa "Corri Babbo Corri" che domenica scorsa ha colorato Calolzio con ben 250 partecipanti vestiti da Santa Claus.

