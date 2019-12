Calolzio, applausi per la Donizetti Junior Band

Prosegue con risultati positivi l'attività di promozione giovanile a favore della cultura musicale bandistica proposta dalla scuola allievi del Premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte. Grazie anche al lavoro dei maestri che seguono gli alunni durante l'anno, e con la preparazione a cura del maestro direttore Francesco Chimienti, i giovani musicisti della "Donizetti Junior Band" hanno ottimamente figurato in brani impegnativi eseguiti in apertura del Concerto di Santa Cecilia, sabato 30 novembre, a cura del Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti.

Il presidente Autelitano: «Presto l'open day dell'associazione»

«La Donizetti Junior Band ha avuto quest'anno diverse occasioni di suonare in pubblico, a partire dal saggio musicale del maggio scorso - dichiara Paolo Autelitano, presidente del Premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti - Ha partecipato inoltre, con alcuni suoi componenti, al concerto proposto al teatro Jolly di Olginate domenica scorsa da Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), in collaborazione con altre cinque Junior Band. Il consueto open day dell'associazione sarà proposto nei primi mesi del prossimo anno, per continuare una felice tradizione culturale e musicale, patrimonio del territorio che vive nella Banda, dove si tramanda di generazione in generazione ormai, come è nel caso della Donizetti, da due secoli».

