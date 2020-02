Aido Calolzio in assemblea, si pensa alle celebrazioni per i 45 anni del gruppo

Non solo Avis. Questo fine settimana si terrà anche l'assemblea annuale ordinaria del gruppo Aido "Pietro Villa" di Calolziocorte. L'associazione guidata dal presidente Giuseppe Bosisio (a sinistra nella foto) dà appuntamento a tutti i soci e agli iscritti a sabato 22 febbraio alle ore 16.30 presso il salone dei Volontari del Soccorso di via Mazzini. Si parlerà di bilancio, elezioni associative e iniziative per promuovere il valore della donazione di organi e la solidarietà. Il tutto con lo sguardo rivolto alle celebrazioni del 45° compleanno che cade proprio nel 2020.

Questi, nel dettaglio, i punti all'ordine del giorno: 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 2) Decisione sul numero di Consiglieri da eleggere e modalità di voto; 3) Relazione morale e programmatica del Presidente uscente; 4) Relazione Amministrativa sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo; 5) Discussione e Votazione delle Relazioni; 6) Elezione dei Consiglieri; 7) Nomina dei delegati e candidati all’Assemblea elettiva della Sezione Provinciale; 8) Discussione delle varie attività associative.

Bosisio: «Molte le iniziative del 2019, ora nuovi importanti appuntamenti»

«L’assemblea annuale di quest’anno è assemblea elettiva e sarà inoltre l’occasione per poter illustrare il bilancio non solo economico/patrimoniale del Gruppo, ma anche delle attività svolte nel 2019 e che si svolgeranno nel 2020: anno dei festeggiamenti del 45esimo anniversario di fondazione - spiega Giuseppe Bosisio - Il gruppo Aido di Calolziocorte conta mille iscritti ed è l’associazione di volontariato calolziese con il maggior numero di soci, tutti con la caratteristica comune di essere residenti nel Comune di Calolziocorte. Nonostante l’elevato numero di iscritti l’associazione ha però bisogno di nuove forze per poter continuare e realizzare le proprie attività».

Diverse e importanti le iniziative messe in campo nel 2019: dagli interventi alle scuole medie Manzoni, Cittadini e alle superiori Rota alla XXVI edizione di “Aido in Festa”, svoltasi in primavera. E poi ancora la tradizionale offerta delle rose al termine delle sante messe di sabato 4 e domenica 5 maggio alla “Giornata Nazionale” di formazione e autofinanziamento dell’Aido di settembre, senza dimenticare le celebrazioni in memoria delle vittime della strada, l'adesione al trofeo Avis Lecco.

«Le celebrazioni del 45esimo di fondazione si terranno in occasione della XXVII edizione di “Aido in festa”, in calendario per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, giornate e serate rispettivamente dedicate all’informazione sanitaria, all’intrattenimento teatrale e all’offerta della “Rosa dell'Aido” al termine delle sante messe presso le parrocchie della nostra Città - continua il presidente Bosisio - La serata di intrattenimento vedrà come protagonista la Compagnia Teatrale “Sarabanda” di Olgiate Molgora, presso l'oratoria di Sala, con lo spettacolo “La monaca di Monza”. Intanto inviatiamo tutti a partecipare alla nostra assemblea di sabato 22 febbraio, che vedrà la presenza e l’intervento degli esponenti del Comune di Calolziocorte e dell’Aido provinciale di Lecco».