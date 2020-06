Distribuiti 16.000 sacchetti di pane targati Avis per la Giornata del donatore

Anche quest’anno l'Avis di Calolziocorte parteciperà alla Giornata mondiale della donazione del sangue, in programma domenica 14 giugno, e lo farà entrando nella case di donatori, collaboratori, simpatizzanti e cittadini della Valle San Martino con i sacchetti del pane personalizzati Avis Calolziocorte. Sono già in distribuzione ben 16.000 sacchetti, per un totale di 200 chilogrammi di pane "targati" Avis.

«Grazie alla collaborazione dei panifici, dei negozi di generi alimentari e delle cooperative sociali del territorio, attraverso l’alimento quotidiano per eccellenza: il pane, il 14 giugno e nei giorni che precederanno e seguiranno tale giornata, entreremo nelle case delle famiglie della nostra Valle - spiega Roberta Galli, presidente dell'Avis di Calolziocorte - Quest’anno, la nostra presenza non si limiterà solo ai comuni di Calolziocorte ed Erve, in cui la nostra Comunale risiede, ma ci dedicheremo anche a quelli di Monte Marenzo e Carenno. Il Consiglio Direttivo, nell’anno del 55esimo di fondazione dell'associazione, ha infatti voluto estendere l’iniziativa anche ai paesi vicini dove risiedono parte dei nostri donatori, con il duplice obiettivo: essere vicini aigli associati e sensibilizzare alla donazione chi ancora donatore non è».

Il presidente Roberta Galli: «Distribuiti 16.000 sacchetti, sulle buste anche il logo del nostro 55° a forma di infinito»

Roberta Galli ha quindi confermato: «Sono stati distribuiti ben 200 chilogrammi di pane (in circa 16.000 sacchetti) personalizzati Avis Calolziocorte, ricordando anche il logo del 55esimo: un 55 dove le due cifre affiancate formano il simbolo dell’infinito, a significare che l’impegno e l’attenzione verso il prossimo, la cui importanza e necessità l’abbiamo vissuta nei mesi precedenti e in tutto questo periodo di emergenza sanitaria, non deve mai terminare, non deve mai fermarsi, deve continuare all’Infinito».

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente da ben 18 punti vendita presenti nei comuni di Calolziocorte (12), Erve (1), Monte Marenzo (2) e Carenno (3), distinti in negozi di generi alimentari, panifici e cooperative sociali, queste ultime operanti nell’ambito alimentare e miranti all’inserimento lavorativo delle persone (vedi foto in apertura e sotto).

La giornata Mondiale della Donazione del Sangue quest'anno, avrebbe visto l'Italia come testimonial d'eccezione per la celebrazione dell'evento a livello mondiale. Purtroppo tutte le attività ed eventi programmati negli scorsi mesi a livello nazionale e locale per questa celebrazione non potranno avere luogo, in quanto l'emergenza Covid ha comportato il necessario annullamento di ogni iniziativa di tipo fisico e tradizionale che avrebbe potuto svolgersi nelle piazze con il coinvolgimento dei cittadini e dei passanti.

«La Nostra Avis - conclude il presidente della sezione di Calolzio - ha voluto essere presente, però, in modo semplice ed utile e, soprattutto, ha voluto ringraziare tutti i suoi iscritti per l’impegno e l’entusiasmo nel donare manifestato in questo periodo difficile, che ha permesso alla nostra Comunale di accogliere numerose nuove iscrizioni, oltre a voler ricordare a ciascuno di noi l’importanza del valore del dono e del bene per il nostro prossimo».

