Campionati di danza online, Giada conquista il terzo posto

Un'altra gioia sportiva per Giada. La giovane calolziese ha conquistato infatti il terzo posto al Campionato online Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) paralimpico. Un evento promosso nei giorni dell'emergenza Coronavirus per permettere a tanti atleti da tutta Italia di gareggiare a distanza anche in questo periodo di restrizioni.

I partecipanti hanno così ballato nelle proprie abitazioni rispettando il principio del "restiamo a casa", inviando poi il video ripreso dai famigliari alla giuria allestita dalla Fids. Oltre al giudizio degli esperti, sono stati raccolti anche i voti del pubblico tramite i canali social. Giada Canino ha fatto parte del team della squadra Paralimpica Rosy Dance Asd di Villongo con la quale aveva già conquistato altri premi in occasione di importanti campionati.

Insieme alla sua squadra la giovane calolziese ha conquistato una delle coppe in palio, mentre per quanto riguarda la propria prova si è classificata terza aggiudicandosi la "stella" Fids della giuria social e dei fan più attivi (in totale 642 voti). Ad applaudirla, sempre da remoto, il papà Elio e la mamma Luigia, insieme a tanti amici e sostenitori di Calolzio e non solo.

A Giada e agli altri ballerini in gara sono andati anche i complimenti del propria scuola di danza: «Si è concluso il campionato online Paralimpico Fids, ricco di tante emozioni e bellissime coreografie. I ragazzi sono stati tutti bavissimi, la Squadra Paralimpica Rosydance di Villongo ha ottenuto ottimi risultati (dal primo posto nello show dance al secondo nella Bachata e altri ancora). I partecipanti al Campionato sono stati 94. Un grazie alla Fids per l'organizzazione, alla maestra di ballo Marianna Cadei e a tutta la Rosy Dance Asd. Complimenti a tutti i partecipanti, alle famiglie, ai tecnici e ai fan: è stata una gara molto combattuta con numeri da record».

