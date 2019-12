Campionati di ballo, Giada ancora al top

«Giada è stata bravissima, è sempre più la nostra campionessa! Un grazie sincero va ai suoi preparatori, agli altri ragazzi che hanno ballato con lei e a tutti coloro che ci hanno sostenuto anche in questa avventura». È raggiante Elio Canino, papà di Giada, reduce da Sassari insieme alla moglie Luigia e alla figlia, dove la giovane con sindrome di down ha partecipato a "Danzabilità", evento organizzato dai responsabili regionali del Comitato Italiano Paralimpico e della Federdanza. Giada ha conquistato ben sette medaglie, cinque d'oro e due di bronzo, imponendosi in particolare nelle prove di bachata e merengue, contribuendo così all'ottimo risultato della Lombardia. La calolziese ha ballato per la prima volta con Michele, un ragazzo autistico, sempre insieme alla squadra Paralimpica della Rosy Dance Asd di Villongo che sta ora cercando sponsor per un progetto importante a favore di questi ragazzi che si avvicinano al ballo e allo sport. Anche da parte della redazione di Lecco Today i complimenti a Giada, già vincitrice in passato di altri importanti riconoscimenti di portata regaionale e nazionale.

Gallery