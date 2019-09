Canti e danze del pellegrinaggio medievale emozionano il pubblico del Lavello

Un’emozionante serata all’insegna di canti e danze del pellegrinaggio medievale. Tutto esaurito ieri sera, venerdì, al santuario di Santa Maria del Lavello per il concerto “El Llibre Vermell” proposto dalla “Capella de Ministrers” diretta da Carles Magraner, uno dei più rinomati ensemble di musica antica al mondo. Fondato nel 1987 e con sede a Valencia, il gruppo è approdato a Calolziocorte grazie all’impegno della Fondazione Lavello guidata dal presidente Daniele Maggi e all’organizzazione promossa da: Le nostre vie dei canti, Res Musica, Fondazione Luigi Clerici, Interreg Italia Svizzera, e alla direzione artistica del professore lecchese Angelo Rusconi.

Oltre un’ora e mezza di musica e brani di alto valore, un’esibizione conclusa con una standing ovation, un sentito omaggio da parte del pubblico alzatosi in piedi ad applaudire. Con una formazione ricca di timbri, la Capella de Ministrers ha presentato le seducenti melodie tramandate dal “LIbree Vermell” di Monserrat (libro rosso dal colore della copertina). Alcuni pezzi contengono espliciti riferimenti alla danza e pertanto il Libree Vermell costituisce una testimonianza musicale unica della danza sacra medievale. Perfetta la suggestiva cornice architettonica del santuario, tra affreschi e arredi sacri di valore, per il concerto a tema storico e religioso.

Prima del Lavello l’ensemble spagnola aveva già partecipato a importanti festival del settore in Spagna, in varie località d’Europa, in America, Cina e India. Oltre 55 i dischi registrati. Questi i nomi dei musicisti che si sono esibiti, con successo, anche ieri sera al Lavello: Delia Agundez (soprano), Jordi Ricart (baritono), Carles Magraner (vihuela de arco e direzione), David Antich (flauti e aulos), Eduard Navarro (liuto e cornamusa), Robert Cases (liuto e arpa), Pau Ballester (percussioni).

