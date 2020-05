Come sarà il primo mercato di Calolzio post lockdown

Saranno 22 su un totale di 132 le bancarelle presenti al primo mercato di Calolziocorte post lockdown. Per questa Fase 2 l'Amministrazione comunale ha deciso di posticipare di una settimana la ripresa rispetto ad altri paesi del territorio, ricordando la delicata situazione della valle San Martino dove l'epidemia ha purtroppo colpito ancora più duro.

Si inizierà dunque martedì prossimo 12 maggio con i soli banchi alimentari e mantenendo una serie di misure preventive e restrittive in vigore anche negli altri mercati regionali: in particolare distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, misurazione della temperatura.

Oggi è stata diffusa la cartina di questo primo mercato post lockdown (vedi foto sopra): dalla mappa si può notare un'unica direzione "di marcia" per la visita e gli acquisti: ingresso unico dal posteggio adiacente il piazzale marinai d'Italia e uscita in zona santuario del Lavello. Saranno sistemati anche cartelli segnaletici per illustrare il corretto comportamento da tenere. Appena possibile, nei martedì successivi, saranno piano piano aggiunti altri stand in attesa di un ritorno alla normalità.