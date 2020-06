Calolzio punta a riattivare il Centro estivo comunale

Tra le priorità della ripartenza c'è senza dubbio quella di dare più spazio e occasioni di svago ai bambini. Lo sanno bene anche le Amministrazioni comunali del territorio lecchese, tra cui quella di Calolziocorte che sta lavorando per poter attivare al più presto il Cre.

«Siamo consapevoli delle esigenze di conciliazione delle famiglie e della impellente necessità di dare la possibilità ai bambini da 3 a 7 anni di ritrovare spazi di relazione con i propri coetanei, per questo motivo l'Amministrazione comunale sta progettando l’apertura del centro estivo comunale - spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi, componente della Giunta guidata dal sindaco Marco Ghezzi - Siamo in attesa di ulteriori direttive per la definizione di una nuova riorganizzazione del servizio che tenga conto degli aspetti sanitari e della necessità di progettare le attività in piccoli gruppi. A breve daremo comunicazione alle famiglie».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Amministrazione calolziese sta inoltre valutando alcune proposte per l’attivazione dei centri estivi per ragazzi dai 7 anni in avanti. Nei prossimi giorni verranno date uteriori informazioni. «Ora stiamo studiando nei dettagli la complessa normativa in materia, anche perchè le linee guida sono arrivate solo venerdì - aggiunge Tina Balossi - Abbiamo già contattato la cooperativa che si occupa del servizio e presto prepareremo un modulo per le famiglie indicando i costi. La nostra intenzione è quella di fare il possibile per attivare il servizio».