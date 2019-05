Concerto della banda Donizetti nel carcere di Pescarenico

Non solo apprezzati concerti in città e in trasferta in occasione di cerimonie e ricorrenze. Ora il Premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte si esibirà anche in carcere. Il presidente Paolo Autelitano ha reso noto infatti che la banda proporrà un concerto musicale nella Casa circondariale di Pescarenico.

L'appuntamento con i musicisti diretti dal maestro Gianni Colombo è per martedì 28 maggio. Verranno proposti brani classici e altri più attuali. Nel repertorio dell'associazione anche canzoni religiose, inni nazionali e colonne sonore.

«Informo che il premiato Corpo musicale “Gaetano Donizetti” è lieto di poter offrire un concerto nella Casa circondariale di Lecco-Pescarenico, grazie al direttore Antonina D’Onofrio - ha fatto sapere Autelitano - All’invito per tale iniziativa, seguita anche dal commissario coordinatore dottoressa Giovanna Propato, la nostra Banda ha risposto favorevolmente, cogliendo l’opportunità di inserire nel nostro programma un appuntamento significativo e gradito. Per noi si tratta della prima volta a Pescarenico - aggiunge il presidente della Donizetti - In passato avevamo già suonato a San Vittorie in memoria dell'arciprete calolziese don Achille Bolis. Martedì proporremo come sempre l'Inno nazionale Italiano e l'Inno alla Gioia, oltre a marce e brani popolari adattati per la banda».

Ovviamente l'ingresso sarà limitato, probabile la partecipazione di autorità locali.