Al via a Calolzio la consegna dei pasti a domicilio

Attivata a Calolzio la consegna dei pasti a domicilio. Il servizio è stato illustrato da Tina Balossi, assessore ai Servizi sociali della Giunta Ghezzi. I pasti verranno preparati da Serist, l'azienda alla quale è affidato il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Calolziocorte e verranno recapitati al domicilio in contenitori monouso termosigillati dal lunedì al venerdì per il pranzo.

L'iniziativa è rivolta agli anziani con oltre 70 anni di età, ai soggetti immunodepressi, a persone in isolamento domiciliare o ai cittadini con fragilità che si trovano in difficoltà in questo particolare periodo di emergenza per il Coronavirus. Per quanto riguarda il menù, il pasto si compone di primo, secondo, contorno, frutta e pane. In base a intolleranze o eventuali patologie potranno essere concordate modifiche ai piatti.

Il costo

Il costo del pasto trasportato è di euro 6,64 (iva compresa) a pasto. Il servizio può essere attivato chiamando l’operatore incaricato della ditta Serist al numero 392 9452059 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10 oppure trasmettendo una mail a laura.costa@serist.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il numero di telefono di riferimento

Il pasto verrà attivato entro due giorni (dovranno essere attivati un numero minimo di 5 pasti continuativi) e il servizio potrà essere disdetto il giorno prima per il giorno dopo. Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario a SERIST srl iban: IT34U 01005 20400 000000005312 specificando nella causale “pasti a domicilio di………. (nome e cognome) e numero dei pasti pagati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 392 9452059.