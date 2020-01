Calolzio e Cisano festeggiano la centenaria nonna Lina

«Sono molto contenta della mia vita ed emozionata per questa festa di compleanno. Il segreto per raggiungere i 100 anni? Cercare di voler bene a tutti, dedicarsi al lavoro e alla famiglia, pensare agli affetti più cari». Sono alcune delle parole più significative pronunciate da nonna Lina, Adelina Perovani - nativa di Cisano e da quasi 40 anni residente a Calolzio - in occasione della festa che i suoi famigliari le hanno dedicato per l'importante traguardo dei 100 anni. Domenica ha ricevuto l'abbraccio affettuoso dei due figli, della nuora, del genero, dei nipoti e pronipoti. Ieri, nell'abitazione di via Zanini, è stata raggiunta dall'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi che ha portato a nonna Lina il saluto e gli auguri dell'Amministrazione comunale di Calolziocorte.

«Nostra mamma è nata a San Gregorio, frazione di Cisano Bergamasco il 20 Gennaio 1920, ultima di 12 figli e la più longeva - racconta il figlio Danilo parlandoci di Adelina e della festa di compleanno a lei dedicata - Ha lavorato diversi anni presso un filatoio di Cisano, paese dove era cresciuta con la sorella Teresa e la mamma. Nel 1948 ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, Angelo Butta, appena tornato dalla guerra d’Africa. Nel 1950 si sono sposati trasferendosi a Calolzio nella frazione Tovo. Qui hanno vissuto fino al 1960, trasferendosi poi non molto lontano in vicolo Maglio, dove il marito aveva costruito la loro casa». Dal matrimonio sono nati tre figli, due viventi: Danilo e Mariella. Dopo qualche anno dalla morte del marito avvenuta nel marzo 1991 si è trasferita in centro a Calolzio dove attualmente vive e dove nei giorni scorsi ha festeggiato nel modo migliore, circondata dall'affetto dei propri cari, i suoi 100 anni.

