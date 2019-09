Festa alla casa "Madonna della Fiducia" per i 100 anni di nonna Cornelia Torri

Festa alla casa di riposo di Calolziocorte per i 100 anni della signora Cornelia Torri in Bonardi. La donna, ex insegnante nativa della frazione di Corte, ha ricevuto l'abbraccio dei famigliari e del personale della Rsa "Madonna delle Fiducia" oltre alla visita del sindaco Marco Ghezzi e dell'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi che hanno voluto portare gli auguri dell'Amministrazione e della comunità a una persona che può essere considerata un simbolo della città.

Madre e nonna, Cornelia è stata a lungo docente di Applicazioni tecniche alla Scuola di Avviamento (l'attuale municipio), prima di insegnare alle medie. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruolò come Staffetta Partigiana. Il fratello Tarcisio Torri, di ritorno dall'Albania, si era rifugiato nei boschi a Lorentino, e lei ogni giorno portava da mangiare sia a lui sia a un gruppo di partigiani della valle San Martino. Una scelta coraggiosa e nobile quella della giovane Cornelia. Il padre Giuseppe Torri era stato podestà a Calolzio per circa 15 anni prima del conflitto bellico. Tutti ricordi che la centenaria custodisce nella memoria e di cui si è torntati a parlare anche in occasione dell'importante compleanno.

Alla festa di oggi, mercoledì 16 settembre, erano presenti due figli, le nuore e due nipoti di nonna Cornelia, molto emozionata e lucida. Con loro un numeroso gruppo di ospiti della casa di riposo di Foppenico, il Direttore della struttura Ivano Venturini e don Leone Maestroni che ha donato alla donna una copia del suo certificato di Battesimo dopo una ricerca negli archivi parrocchiali. Immancabile la torta di compleanno. I parenti di Cornelia Torri hanno ringraziato Monica e tutto il personale della Rsa per la bellissima giornata di festa da loro organizzata.

