Notizie Calolziocorte / Largo Giuseppe Garibaldi

Calolzio: gratta e vince 100.000 euro nella tabaccheria del centro

Super premio con un biglietto da 5 euro de "Il Miliardario". Nicola Vanoli, titolare del negozio: «Felici per il fortunato cliente, ma non sappiamo chi sia. Da noi in passato già altre grosse vincite»