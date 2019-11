Lavori in zona Bione all'ora di punta, traffico in tilt e Calolzio bloccata

Lavori di asfaltatura in viale Brodolini, zona Bione, in piena ora di punta e il traffico da Calolzio a Lecco va letteralmente in tilt con la viabilità bloccata nel capoluogo della valle San Martino. La situazione di grande disagio si sta verificando dalle ore 7 di questa mattina, giovedì, lungo la Lecco-Bergamo. Il motivo? La chiusura di una corsia della strada parallela alla Lecco-Bergamo dove sono in atto opere di sistemazione del fondo stradale. La ex 639, già di per sè una delle strade più trafficate d'Italia, è così rimasta bloccata fino a Maggianico. Per percorrere due chilometri da Calolzio a Vercurago ci vuole più di un'ora.

Numerosi gli sfoghi degli automobilisti sui social: "Vergogna! Perchè asfaltare all'ora di punta e non di notte? O almeno evitare le ore di punta per i cantieri. E poi dove sono i cartelli?". Tra le critiche anche quella dell'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale di Calolziocorte, Luca Caremi, che "ringrazia" ironicamente il Comune di Lecco per il disagio. «Anch'io sono in coda, un'ora per andare dal centro di Calolzio al Pascolo, è inaccettabile - commenta Caremi, che ha scritto anche sul gruppo FB "Sei di Calolzio se" - Ringraziamo il Comune di Lecco che, su un'arteria stradale principale, preferisce fare i lavori di giorno invece che di notte».

Uno degli snodi andati maggiormente in difficoltà è stato quello della rotonda tra via Mazzini (direzione Olginate) e corso Dante, a 200 metri dal confine con Vercurago, di cui sotto pubblichiamo la foto dall'alto scattata da Alberto Sgrò. Colpisce anche il numero di mezzi pesanti in transito e soprattutto l'ambulanza in difficoltà nel cercare di by-passare la colonna di veicoli fermi.

