Il manifesto per gli auguri di matrimonio che ha incuriosito tanti calolziesi

Una posizione più visibile non poteva esserci. In tanti questa mattina, giovedì, passando dal centro di Calolziocorte, tra corso Europa e Largo Garibaldi lungo la 639, hanno notato lo striscione affisso al terzo piano della palazzina che si affaccia sull’incrocio. Qualcuno inizialmente ha pensato a un manifesto di protesta, magari proprio contro il traffico della Lecco-Bergamo o per sollecitare la tanto attesa variante alla strada sempre congestionata. Nulla di tutto ciò, solo una giocosa (e riuscita) iniziativa per festeggiare una giovane coppia di sposi: Alessandro Manighetti e Chiara Boffelli, entrambi di Calolzio.

I due giovani hanno pronunciato il fatidico Sì in tarda mattinata alla chiesa di Santa Maria del Lavello, durante una cerimonia ben riuscita e molto partecipata. «Il balcone che si affaccia sulla Lecco-Bergamo dove abbiamo affisso il manifesto di auguri è di proprietà della nostra famiglia - racconta Gianluca Manighetti, fratello di Alessandro - In tantissimi si sono fermati a guardare questa mattina, non poteva quindi essereci luogo più azzeccato per epsrimere i nostri più sentiti auguri. Rinnoviamo tutti le nostre congratulazione ad Ale e a Chiara». Questo il testo dello striscione, con l'immancabile tocco scherzoso finale: "Ciao Ale, oggi è un: Sì, lo voglio! Da domani un: Sì cara. Per il resto buona vita! Game over".

Gallery