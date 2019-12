A Calolzio il mercato raddoppia in vista del Natale

Anche quest'anno il mercato settimanale di Calolzio raddoppia in occasione delle festività. Oltre al consueto appuntamento del martedì, le oltre 130 bancarelle con prodotti alimentari e non, verranno allestite in zona Lavello anche domenica 22 dicembre. La scelta è stata presa dall'Amministrazione comunale di Calolziocorte in accordo con le associazioni di categoria Anva, con il presidente Cesare Rossi, e Fiva, guidata da Rino Barbieri. Tra domenica e il martedì della Vigilia, saranno in pratica due mercati in tre giorni: i calolziesi (e non solo) potranno dunque fare acquisti dagli ambulanti del sempre apprezzato mercato calolziese , anche in vista del pranzo di Natale. «Quest’anno, per tutti gli utenti del mercato cittadino, ci sarà una gradita novità: il mercato sotto Natale raddoppierà - fa sapere Luca Caremi, assessore alla Polizia locale e ai Trasporti del Comune di Calolzio - Infatti l’Amministrazione comunale, su richiesta delle associazioni di categoria Anva e Fiva, ha deciso di autorizzare lo svolgimento di un mercato straordinario nella giornata di domenica 22 dicembre che si andrà ad affiancare al tradizionale mercato del martedì che quest’anno cadrà il giorno della Vigilia di Natale. Nella cornice del Lavello i cittadini di Calolziocorte e zone limitrofe avranno una possibilità in più per poter effettuare gli acquisti natalizi, trascorrendo una domenica nella cornice del nostro lungolago e frequentando il nostro rinomato mercato che da qualche mese ha trovato una collocazione più consona e funzionale e con maggiori possibilità di parcheggiare i propri veicoli».